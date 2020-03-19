Türkiye balkonlarda ! Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Koronavirüs salgını dünyayı eve kapattı. Birçok ülkede OHAL ve sokağa çıkma yasakları var. Sadece sağlık çalışanları 24 saat görev başında olmaya devam ediyor. Avrupa'da halk, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu. Destek alkışları günlük rutin haline getirildi. Her akşam saatler akşam 8'i gösterdiğinde Avrupa'nın dört bir yanında balkonlardan ve pencerelerden sağlık çalışanlarına destek için alkış sesleri yükseliyor.

TÜRKİYE BU AKŞAM ALKIŞLA DESTEK SAĞLAYACAK

Bu akşam 21:00'de tüm sağlık çalışanlarına destek için balkonlarından alkışlayacak. Sosyal medya kullanıcıları moral için düzenlenecek bu eyleme ilişkin halkı desteğe çağırıyor.

ALMANYA'DA HER AKŞAM YAPILMASI GÜNDEMDE

Almanya’da halk koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla alkış eylemi yapıyor. Salı gecesi ilk kez yapılan eyleminin her gece sürekli hale getirilmesi gündemde.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE DE YAPILDI

İtalya, İspanya ve Yunanistan’da geçen haftalarda vatandaşlar benzer eylemlerle sağlık çalışanlarına şükranlarını ifade etmişti.