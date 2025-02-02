Türkiye Barolar Birliği'nden teğmenlerin ihracına şerh: ''Teğmenlerin ihracı hukuka aykırı''

Türkiye Barolar Birliği, 5 teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaparak "TSK ayırma cezası verilmesi hukuka aykırıdır ve kamuoyu vicdanında yok hükmündedir” dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin “Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayırma cezası verilmesi hukuka aykırıdır ve kamuoyu vicdanında yok hükmündedir” dedi.

TBB, sosyal medya hesabından beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kararın hukuka aykırı ve yok hükmünde olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin sona ermesinin ardından, gelenekselleşmiş subay yeminini eden ve 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' diyen teğmenler ile disiplin amirlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayırma cezası verilmesi hukuka aykırıdır ve kamuoyu vicdanında yok hükmündedir.”

'DİSİPLİN CEZASININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI GEREKMEKTEDİR”

“TSK’nın itibarının zedelenmesine neden oldukları ileri sürülen subayların, resmî tören sonlandıktan ve devlet protokolü törenden ayrıldıktan sonra, henüz bir yıl öncesine kadar resmî törenin parçası olan subaylık yeminini etmeleri, iddia edildiği gibi TSK’nın itibarını da zedelememiş; bilakis subayların Cumhuriyet’e, Atatürk’e bağlılıklarını, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne sadakatlerini göstererek TSK’ya duyulan güveni artırmıştır” denilen açıklamada son olarak şunlar kaydedildi:

“Verilen hukuka ve vicdana aykırı cezaların idari yargı organları tarafından ortadan kaldırılacağından kuşku duymamakla birlikte, daha fazla gecikme yaşanması hâlinde kamuoyu vicdanında açılan derin yaranın telafisinin olmayacağı açıktır. Bu sebeple disiplin cezasının yürütmesinin de durdurulması gerekmektedir. Ulusumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e vefanın cezalandırılmasına yönelik bu tavrı kabul etmediğimizi ve hukuki süreci sonuna kadar tereddütsüz bir şekilde takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”