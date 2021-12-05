Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Sağlan oldu

Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Metin Feyzioğlu'na karşı yarışan Erinç Sağkan oldu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) bugün Avukat Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 36. Genel Kurulu ile 9'uncu başkanını seçti.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, rakibi Metin Feyzioğlu'nu 156'ya karşı 182 oyla geride bırakarak Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı oldu.

Seçimdeki bir diğer aday ise Mardin Barosu avukatlarından Medeni Ayhan’dı.

Seçimin ardından konuşan Sağkan, "Hukukun üstünlüğünün tesisi için yeterli çabayı sarf etmediğine inandığımız bir anlayışın bugün itibarıyla sonuna gelmiş bulunuyoruz" dedi.

SEÇİMİN ARDINDAN İLK AÇIKLAMA

Erinç Sağkan, seçimin ardından yaptığı açıklamada, bu seçimin yalnızca bir TBB seçimi olmaktan çıktığını dile getirerek şunları söyledi:

“Ülkemizde son yıllarda insan hakları ihlallerinin arttığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, Avrupa İnsan Hakları (AİHM) kararlarının uygulanmadığı ve tartışmaya açıldığı noktada TBB’ye yurttaşlarımızın çok ihtiyacı bulunmaktadır. Maalesef geçtiğimiz döneminde bu anlamda gerek mesleki sorunların iyileştirilmesinde gerekse hukukun üstünlüğünün tesisi için yeterli çabayı sarf etmediğine inandığımız bir anlayışın bugün itibarıyla sonuna gelmiş bulunuyoruz.”

Sağkan, Türkiye’de hiçbir avukatın yalnız kalmayacağının altını çizerek, “Yeni barolar birliği anlayışı aslında yarım asırlık teamüllerinin getirdiği o hak savunuculuğu rolünü çok net olarak ortaya koyacağı ve yurttaşların kendisinin temel hak ve özgürlüklerinin teminatı hissedeceği TBB olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘ÇOKLU BARO’ YASASINA KARŞI YAPTIĞI EYLEMLE ÖNE ÇIKIYOR

348 delegenin oy kullandığı seçimde oy verme işlemi saat 9.00’da başlayıp 17.00’ye kadar sürdü. Seçimler için 9 kabin, 3 sandık kuruldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Erinç Sağkan 182 oy alırken, Metin Feyzioğlu’nun oyu 156’da kaldı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, baro başkanlarının ‘çoklu baro’ yasasına karşı yaptığı eylemde öne çıkan isimlerdendi.

Sağkan’ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt

Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun

Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak

Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız

Eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük

Eski Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi

Şırnak Barosu delegesi Ali Bayram

Ankara Barosu delegesi İsmail Cumhur Bozkurt

FEYZİOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği'nde seçimi kaybeden Metin Feyzioğlu ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Feyzioğlu, "Seçimin mesleğimiz için hayırlı olması en büyük dileğim" dedi.



Feyzioğlu'nun açıklaması şöyle:

Türkiye Barolar Birliği 36. Genel Kurulu’nda Birlik Başkanı seçilen Sayın Av. Erinç Sağkan ile kurullara seçilen tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum.

Seçimin mesleğimiz için hayırlı olması en büyük dileğim. Böyle olacağına da inanıyorum.

Benimle aynı listede yarışan meslektaşlarıma, birlikte uzun ve çok güzel bir yol yürüdüğüm canımdan öte yol arkadaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum.

Yaradana şükürler olsun yollarımızı kesiştirmiş. 8,5 yıl yan yana çalıştığım, artık bir aile olduğumuz mesai arkadaşlarım, dostlarım, yol arkadaşlarım hakkınızı helal ediniz. Allaha ısmarladık.