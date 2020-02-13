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  3. 13 Şubat 2020 21:14

Türkiye beşik gibi sallanıyor ! Depremler art arda meydana geldi

Akdeniz ve Elazığ'da peş peşe depremler meydana geldi. Akdeniz'deki depremin 4.1 Elazığ'daki depremin ise 3.9 şiddetinde olduğu belirtildi.

Türkiye beşik gibi sallanıyor ! Depremler art arda meydana geldi
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Akdeniz ve Elazığ peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı. AFAD'ın verilerine göre, Akdeniz'de yerin 11 kilometre derinliğinde 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
 
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.20'de Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 201 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

ELAZIĞ SİVRİCE'DE 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi ise, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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