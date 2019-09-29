Türkiye beşik gibi sallanıyor ! Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.50'de, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinin 89,03 kilometre açığındaki depremin 15,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Depremin ardından kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını ve mahalle muhtarlarıyla görüşüldüğünü aktaran Aksoy, "İlçemizde deprem nedeniyle can ve mal kaybı yok. En uzaktaki mahallelere kadar araştırıldı olumsuz bir durum söz konusu değil. Herhangi bir hasar da bildirilmedi. Marmaris'te olağan hayat devam ediyor." diye konuştu.