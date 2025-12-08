  1. Anasayfa
Türkiye beşik gibi sallanıyor: Van ve Antalya'da korkutan depremler
Güncelleme:

Van'ın Tuşba ilçesinde dün akşam saatlerinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ise saat 03.31 sıralarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 22.17’de merkez üssü Van’ın merkez Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 6,11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan deremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekipleri bölgede saha taramalarını sürdürüyor. 

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

ANTALYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bir deprem de Antalya'da meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 03.31’de merkez üssü Konyaaltı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 20.75 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, il genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

