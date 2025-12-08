Türkiye beşik gibi sallanıyor: Van ve Antalya'da korkutan depremler

Van'ın Tuşba ilçesinde dün akşam saatlerinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ise saat 03.31 sıralarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 22.17’de merkez üssü Van’ın merkez Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 6,11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan deremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekipleri bölgede saha taramalarını sürdürüyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

ANTALYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bir deprem de Antalya'da meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 03.31’de merkez üssü Konyaaltı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 20.75 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, il genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

