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  3. 02 Nisan 2020 13:56

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor: ''Bir de korona çıkarttılar başımıza''

İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre ateşi yüksek çıkan bir kadın, kendisine test yapmak isteyen sağlık görevlilerine direndi. "Ne koronası kardeşim? Başımıza bir de bu çıktı" diye bağıran kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntü iddiaya göre İstanbul'un Beylikdüzü'nde kaydedildi. Sağlık görevlileri, rutin tarama sırasında ateşi yüksek çıkan bir kadına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapmak istedi. Ancak duruma tepki gösteren kadın bir anda bağırmaya başladı.

Kadın, "Ne koronası kardeşim? Başımıza bir de bu çıktı" diye bağırarak sağlık görevlilerine karşı çıktı. "Ateşiniz yüksek, size test yapılacak" diyerek kadını sakinleştirmeye çalışan sağlık personelinin tavrı ise alkış topladı.

 

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