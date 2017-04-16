Türkiye bu görüntüleri konuşuyor

Anayasa değişikliği için milyonlarca vatandaş referanduma gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 51,21 "evet", yüzde 48,79 "hayır" oyu çıktı. Türkiye referandum sonuçlarını takip ederken, yine yurdun dört bir yanından oy sahtekarlığı görüntüleri geldi ve gelmeye de devam ediyor. Özellikle sosyal medyada yayınlanan görüntüler görenleri isyan ettirdi. İşte tarihi referandumdan unutulmayacak görüntüler...

"OH, OH" DİYEREK DEFALARCA EVET OYU VERDİ

Şanlıurfa Eyyübiye'de çekildiği öğrenilen görüntülerde bir kişinin elindeki "Tercih" mührüyle onlarca pusulaya mühür bastığı görüldü. Görüntülerde bir taraftan mühür basan kimliği belirsiz kişi, diğer taraftan da "oh, oh" diyor.

SANDIK BAŞINDA SERİYE BAĞLADI

Sosyal medyada yayınlanan videoda, oy pusulalarını hızlı bir şekilde tek kişinin tercih damgasını vurduğu görülüyor.

MUHTAR SEÇMENLERLE OY KABİNİNE GİRDİ

Muş'un Çatbaşı köyünde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir muhtarın oy kullanan vatandaşlarla birlikte kabine girip, verilen oyları kontrol ettiği iddia edildi. Sandıktaki skandal bununla da kalmayarak, oy kullanan kişinin birden fazla oy zarfını sandığa attı da görüntülerde yer alıyor.

KENDİ YERİNE İMZA ATILINCA OY KULLANAMADI

Erzurum’da oy kullanmak isteyen bir kadın, kendi isminin olduğu yere önceden imza atıldığı gerekçesiyle oy kullanamadı.

ARABADA OY KULLANDILAR

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otomobilin içinde oy kullanıldığını gösteren görüntüler internete düştü. 135/1 sayılı YSK Genelgesi, Madde 32’ye göre kişiler engelli bile olsa oylamanın kabinde yapılması gerekiyor.

CHP'Lİ VEKİLİN YERİNE OY KULLANDILAR

Oy vermek için sandığa giden CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi hiç ummadığı bir durumla karşılaştı. Sandıkları karıştıran bir seçmen yanlışlıkla Hakverdi'nin oy kullanacağı sandığa girmişti.



Durum fark edilince, sandığa atılan bir oyun iptal edilmesi kararlaştırıldı. Bu duruma tepki gösteren Hakverdi, “Milletvekilinin yerine herhangi biri gelip oy kullanabiliyor ise seçim güvenliği var mıdır?” diye görevlilere tepki gösterdi.