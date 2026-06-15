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Türkiye bu iddiayı konuşuyor! ''25 yeni il'' iddialarına yanıt geldi

Türkiye bu iddiayı konuşuyor! ''25 yeni il'' iddialarına yanıt geldi
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve basında hızla yayılan "Türkiye'de 25 yeni il kurulacak" iddialarına son noktayı koydu.

Türkiye'de son günlerde sosyal medya ve çeşitli basın yayın organlarında Ankara kulislerine dayandırılarak yayılan "Türkiye'nin il sayısı 106'ya çıkıyor" söylentilerine Cumhurbaşkanlığı'ndan son nokta konuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), günlerdir süren spekülasyonlara ve bilgi kirliliğine karşı resmi bir bilgilendirme metni yayımladı.

Günlerdir kamuoyunu meşgul eden 25 yeni il iddialarına karşı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan resmi açıklamayı ve asılsız olduğu belirtilen kriterlerin detaylarını aktarıyoruz.

"Yapay Gündem ve Manipülasyon Amacı Taşıyor"

Türkiye'nin 81 olan il sayısının artırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasal düzenleme çalışmalarının başladığı yönündeki iddiaların ardından harekete geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi. Kurumdan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir resmi çalışma bulunmamaktadır.

Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon yaratma amacı taşımaktadır.

 Vatandaşların yalnızca resmi makamlarca yapılan duyuruları dikkate alması önemle rica edilmektedir.

Gündemi Meşgul Eden Asılsız Kriterler ve İlçe Listesi

Bugün pek çok yayın organında çıkan “il olmaya hazırlanan 25 ilçe” listesi şu şekildeydi;

Alanya (Antalya), Tarsus (Mersin), Çorlu (Tekirdağ), İnegöl (Bursa), Siverek (Şanlıurfa), Manavgat (Antalya), İskenderun (Hatay), Fethiye (Muğla), Akhisar (Manisa), Edremit (Balıkesir), Ereğli (Zonguldak), Erciş (Van), Bandırma (Balıkesir), Cizre (Şırnak), Nazilli (Aydın), Ereğli (Konya), Lüleburgaz (Kırklareli), Ergani (Diyarbakır), Kahta (Adıyaman), Ünye (Ordu), Kozan (Adana), Elbistan (Kahramanmaraş), Polatlı (Ankara), Midyat (Mardin) ve Yüksekova (Hakkari).

Bir ilçenin il olabilmesi için hangi şartlar aranıyor ?

 Yeni il yapılacak ilçelerin belirlenmesinde masadaki en önemli kriterin "nüfus" olduğu belirtiliyor. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için şu ana şartları taşıması gerekiyor:

- En az 100 bin nüfusa sahip olmak,
- Mevcut şehir merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunmak,
- Ekonomik gelişmişlik seviyesi,
- Yeterli ulaşım ve altyapı olanaklarına sahip olmak.

 

 

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve basında hızla yayılan

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler 25 yeni il dmm 25 yeni il iddiaları iletişim başkanlığı dezenformasyonla mücadele merkezi Türkiye il sayısı yeni il düzenlemesi
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