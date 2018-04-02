Türkiye bugün maviye bürünecek !

Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Her 20 dakikada 1 çocuğa otizm tanısı konulurken, 10 kişiden 8’i otizm hakkında bilgi sahibi değil. Birleşmiş Milletler’in (BM) otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, “Otizme Mavi Işık Yak” kampanyası Türkiye’de de gerçekleşecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre kampanyanın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısı ile otizm farkındalığına destek vermek için akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Galata Kulesi başta olmak üzere, İzmir Saat Kulesi, Beyazıt Yangın Kulesi, Amasya Kalesi gibi birçok yapı mavi ışıkla aydınlanacak. İnsanlar mavi giyecek ve sosyal medya hesapları üzerinden #otizmemaviışıkyak etiketi ile otizmle ilgili mesajlar vererek otizmin farkında, onların yanında olduklarını ifade edecek.

‘30 BİN 50 ÇOCUK OKULLAŞIYOR’

Tohum Otizm Vakfı’na göre, nisan ayı boyunca dünyanın gündeminde olacak olan otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk 3 yılında fark edilen karmaşık bir nöro-gelişimsel bir bozukluk. Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 142 bin 586 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 4 milyon 568 bin aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor. Ülkemizdeki 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 352 bin otizmli çocuk ve gençten okullaşabilen ve eğitime erişebilenlerin sayısı ise sadece 30 bin 50. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, günümüzde her 20 dakikada 1 çocuğa otizm tanısı konulduğunu belirterek “Ancak yaptığımız araştırma Türkiye’de her 10 kişiden 8’inin otizmin belirtilerini bilmediğini ortaya koydu” dedi.