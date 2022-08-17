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Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk: Kaymakam olarak atandı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk: Kaymakam olarak atandı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar kaymakam olarak atandı.

Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar, kaymakam olarak atandı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, Türkiye Ermeni toplumundan bir isim resmi olarak görevlendirildi.

DENİZLİ'YE KAYMAKAM OLARAK ATANDI
Agos'un haberine göre Berk Acar'ın Denizli'nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atandığı öğrenildi. Babadağ Kaymakamı Adem Karataş'ın yerine göreve getirilen Acar'ın önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevine başlaması bekleniyor.

Etiketler kaymakam ermeni toplum
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