Türkiye Değişim Partili il başkanı Mehmet Şahade gündemi değerlendirdi

Türkiye Değişim Partsi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Şahade Gaziantep Ve Türkiye gündemine dair yaptığı basın toplantısında ana hedef ekonomi ve de Ulusal birlik ve beraberlik dedi…

Asgari ücrete gelen zammı değerlendiren Başkan Şahade, rakamların işçiler için bir nebze tatmin edici ancak işverenler içinde maliyet arttırıcı olduğunu dile getirdi… İşçilerimize ödenen ücretler bir nebze tatmin edici olsa da işverenler için bu durum beraberinde Bağkur ve SGK primlerinin de artması ile birlikte artı bir maliyet oluşturmuştur. Mevcut hükümet tarafından her işçi başına Asgari Ücret Desteği olarak sunulan rakamın yetersizliğine dikkat çeken Şahade, bu rakam en az 220 TL olmak zorundadır, dedi.

Ulusal birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorunda olduğumuz günlerdeyiz diyen Şahade sınırlarımız içerisinde siyasi parti liderlerini çözüm önerilerini de sunmak şartıyla her türlü eleştirmemiz gayet normal ancak sınırlarımız dışarısına çıkan ülke liderlerimizin de Türkiye’mizin itibarı gereği her daim arkasında durmak zorundayız… Lütfen ülkemizi temsil eden kişilere eleştiri ve çözüm önerilerimizi ülkemiz sınırlarına girene kadar yapmayalım, sınırlarımız içerisine geldikten sonra zaten her şey akıyla karasıyla oturulur konuşulur… Onurlu ve güçlü Türkiye bunu gerektirir… dedi.

Türkiye Değişim Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet ŞAHADE birkaç gün sonra Kurban bayramını idrak edeceğiz. Allah’ım evlerimizdeki tencerelerimizde dert değil et kaynatsın, varlık ve birliğimizi asla bozmasın, Gaziantep’imizin, Türkiye’mizin ve tüm islam aleminin bayramı mübarek olsun, dedi. Başkan Şahade Bayram namazı sonrası öncelikle fani dünyada olan eş, dost ve akrabalarımızı ve de sonrasında küs olsak da bu dünyada ki eş dost ve akrabalarımızı ziyaret edip onların ellerini öperek hayır dualarını alalım Bu bizim örfümüz, ananemiz, inancımız gereği diyerek toplantıya katılan partililer, misafirler ve tüm basın mensuplarıyla tek tek bayramlaşıp, helallik aldı…