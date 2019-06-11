Türkiye dünya üzerinde en stresli 11. ülke oldu

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, ülke duygularını baz alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in GALLUP verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin en stresli 11. ülke olduğu anlaşıldı.

Araştırma 140 ülke baz alınarak hazırlanırken, Türkiye'deki stres ortalaması yüzde 52 olarak kayıtlara geçti. Duygu dağılımında en çok stres yaşayan ülke ise yüzde 69 ile Yunanistan olarak görülürken, ikinci sırada yüzde 58 ile Filipinler, üçüncü sırada ise yüzde 57 ile Tanzanya'nın yer aldığı saptandı.

Bununla birlikte stres ve endişe duygusunun en fazla 30 ile 49 yaş aralığındaki insanlarda görüldüğü kaydedildi. Maddi gelire oranla yaşanan strese de bakılırken, katılımcılar arasındaki maddi durumu düşük seviye olanların yüzde 68'inin stresli olduğu anlaşıldı.

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Geçtiğimiz yıl stres başlığı altında 43 bin 810 haber yansıması tespit edilirken, geçim sıkıntısının insanlar üzerinde olumsuz etkisi gözden kaçmadı.





