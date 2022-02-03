Türkiye - Ermenistan görüşmesinin tarihi belli oldu
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisinin 24 Şubat'ta Viyana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Görüşmenin detaylarını paylaşan Bakanlığın açıklaması şu şekilde;
Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir.
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