Türkiye - Ermenistan görüşmesinin tarihi belli oldu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisinin 24 Şubat'ta Viyana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Görüşmenin detaylarını paylaşan Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir.