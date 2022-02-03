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Türkiye - Ermenistan görüşmesinin tarihi belli oldu

Türkiye - Ermenistan görüşmesinin tarihi belli oldu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisinin 24 Şubat'ta Viyana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Görüşmenin detaylarını paylaşan Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir.

Etiketler ermenistan türkiye normalleşme
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