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Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra yardım için açıldı

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Iğdır’da bulunan ve 35 yıldır kapalı olan Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.

10 ili etkileyen depremler nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye’ye yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.

 Afet bölgesi için Ermenistan’da hazırlanan beş TIR yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü’ne geldi.

Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.

Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988’de Ermenistan’da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılayı tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.

 

 

Etiketler ermenistan Türkiye Türkiye - Ermenistan sınırı sınır alican sınır kapısı
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