  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, FETÖ'nün yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebini reddetti.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nden (ICSID) geldi.

100 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT TALEBİ
TRT Haber'de yer alan habere göre, Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep eden örgüt, Türkiye'den yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebinde bulundu.

ICSID talepleri reddetti ve davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.

Etiketler fetö dava türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kadınların ''yasak aşk'' kavgası! Sokağın ortasında birbirlerine girdiler
Ceren Özdemir’in katili ''söylemek istediğin var mı'' sorusuna bu yanıtı verdi
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğün davetiyesi ortaya çıktı
Deprem uzmanı ''umarım bu sefer yanılırım'' diyerek uyardı: 10 gün içerisinde 5,5'in üzerinde!
Rıdvan Dilmen TRT'nin teklif ettiği ücreti açıkladı
Erdoğan’ın metin yazarı ''pişmanım'' dedi
AK Parti ve MHP'nin yeni planı belli oldu: İşte masadaki daraltılmış bölge formülü
Bu seçim anketi sonuçları olay olur!
Renault fiyat listesini güncelledi! İşte Eylül ayı kampanyaları
Erdoğan'ın ABD'deki ''bitmeyen'' konvoyu tepki çekti