Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Timur Soykan ve Murat Ağırel’i serbest bırakın çağrısı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 10 Nisan 2025 saat 06.00’da evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan Timur Soykan ve Murat Ağırel’in serbest bırakılmasını istedi.

TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

Bir güne daha gazetecilere gözaltı kararıyla uyandık. Birgün Yazarı Timur Soykan ve gazeteci Murat Ağırel evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin her iki gazetecinin evinde arama yaptığı, telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu öğrenildi. TGC 2024 Basın Özgürlüğü sahibi Timur Soykan ve TGC üyesi Murat Ağırel gazetecidir. Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkına müdahaledir.

Meslektaşlarımızın gözaltına alınmasını protesto ediyoruz. Bir an önce özgür bırakılmalarını istiyoruz. Meslektaşlarımızın gazetecilik yapmaları engellenmemelidir. Gazetecilere haksız yere suçlu damgası vurulmasından, kanunlara aykırı olarak evinden, işyerinden gözaltına alınmasından, tutuklanmasından ve halkın haber alma hakkının engellenmesinden vazgeçilmelidir. Gazetecilik suç değildir.”