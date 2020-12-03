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  3. 03 Aralık 2020 21:21

Türkiye geneli sokağa çıkma yasağı başladı

Koroavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı.

Türkiye geneli sokağa çıkma yasağı başladı
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Türkiye'de koronavirüse yakalanan vatandaşların sayılarının artmasıyla önlemler de arttırıldı. Bu önlemler kapsamında bütün illerde ilk kez saat 1 Aralık 2020'de uygulanmaya başlayan kısıtlama 3. gününde saat 21.00'de başladı.

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