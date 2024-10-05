  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye genelinde büyük Filistin yürüyüüşü

Türkiye genelinde büyük Filistin yürüyüüşü

Türkiye genelinde büyük Filistin yürüyüüşü
Güncelleme:

Türkiye genelinde 6 Ekim Pazar günü, Filistin'e destek olmak amacıyla 60'tan fazla şehirde eşzamanlı yürüyüşler yapılacak.

Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu bünyesinde kurulan Filistin dayanışma platformlarının organizasyonuyla 60'tan fazla şehirde düzenlenecek yürüyüşlerde, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilecek.

Gazze'ye destek içeren döviz ve pankartların yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarının taşınacağı eylemlere, çeşitli meslek grupları destek verecek.

Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mahitapoğlu, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada İsrail'in 1948'de Filistin'de başlattığı saldırılarını 7 Ekim 2023'te daha da artırarak farklı bir noktaya taşıdığını söyledi.

İsrail'in saldırılarını artırmasının nedeninin, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden aldığı destek olduğunu belirten Mahitapoğlu, İsrail'in saldırılarını Gazze ile sınırlı tutmadığını, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a kadar götürdüğünü ifade etti.

Ankara başta olmak üzere, 8 Ekim 2023'ten bu yana birçok şehirde Filistin dayanışma platformları kurarak İsrail ile destekçilerine karşı eylem ve protestolar gerçekleştirdiklerini dile getiren Mahitapoğlu, "7 Ekim'in yıl dönümü. Bundan dolayı da Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşları olarak hem Filistin'e destek hem soykırıma itiraz hem de Amerika başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Fransa, Hindistan ve tüm bu vahşete ortak olanları ifşa etmek için meydanlarda olacağız." dedi.

 

AA

Etiketler filistin için dayanışma yürüyüşü filistin yürüyüşü türkiye yürüyüş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyada kör eden yeni akım Sosyal medyada kör eden yeni akım Özel Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Özel Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Smyrna Antik Kenti'nde 1'inci ve 4'üncü yüzyıldan kalma keşifler gün yüzüne çıkarıldı Smyrna Antik Kenti'nde 1'inci ve 4'üncü yüzyıldan kalma keşifler gün yüzüne çıkarıldı Şans eseri bulundu, bir köyün geçim kaynağı oldu... Şans eseri bulundu, bir köyün geçim kaynağı oldu... Ege’nin kalbinde püskürmeye hazır bekleyen 8 magma odası bulundu Ege’nin kalbinde püskürmeye hazır bekleyen 8 magma odası bulundu CHP'li Gülşah Durbay'dan iğrenç iftiraya karşı dava yağmuru CHP'li Gülşah Durbay'dan iğrenç iftiraya karşı dava yağmuru Önce İstanbul, şimdi de İzmir... Bir cennet daha yok oldu Önce İstanbul, şimdi de İzmir... Bir cennet daha yok oldu 2025 yılı asgari ücret zammı için canlı yayında ''bunun üstü olmayacak'' uyarılı tahmin 2025 yılı asgari ücret zammı için canlı yayında ''bunun üstü olmayacak'' uyarılı tahmin CHP'den ''yasak aşk iftirası'' adımı: İhracı istendi CHP'den ''yasak aşk iftirası'' adımı: İhracı istendi İsrail'e bir kıyak da FIFA'dan: Bu resmen torpil İsrail'e bir kıyak da FIFA'dan: Bu resmen torpil
Jose Mourinho için Premier Lig iddiası: ''Valizini hazırladı...'' Jose Mourinho için Premier Lig iddiası: ''Valizini hazırladı...'' İstanbul'un dev AVM'sinde kadına şiddet: Boşanma aşamasındaki eşini takip edip saldırdı İstanbul'un dev AVM'sinde kadına şiddet: Boşanma aşamasındaki eşini takip edip saldırdı Jahrein’e 35 bin 400 TL ''A.A.K'' cezası Jahrein’e 35 bin 400 TL ''A.A.K'' cezası Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotuna sert tepki: ''Kalbim sıkışarak izledim'' Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotuna sert tepki: ''Kalbim sıkışarak izledim'' Türkiye'nin bir dev gölü daha buhar oldu Türkiye'nin bir dev gölü daha buhar oldu İlkbahar gibi sonbahar... Önce bahar havası ardından yağmur geliyor... İlkbahar gibi sonbahar... Önce bahar havası ardından yağmur geliyor... İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ''Türkiye'nin huzuru'' tepkisi İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ''Türkiye'nin huzuru'' tepkisi Kefen yok, bez yok, poşet var... Cem Garipoğlu'nun mezarından poşet çıktı Kefen yok, bez yok, poşet var... Cem Garipoğlu'nun mezarından poşet çıktı Simge'den dikkat çeken Icardi açıklaması: ''Başımıza bela aldık'' Simge'den dikkat çeken Icardi açıklaması: ''Başımıza bela aldık''