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  3. 03 Haziran 2017 07:52

Türkiye genelinde büyük operasyon

Türkiye genelinde "Huzur Ramazan Uygulaması" operasyonu yapıldı.

Türkiye genelinde büyük operasyon
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Türkiye genelinde 9 bin 528 personelin katılımıyla kumar  ve tombala oynatılan yerlerin denetime tabi tutulduğu "Huzur Ramazan Uygulaması"  yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu'nun talimatları ve Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81  ilde dün saat 22.00 itibarıyla kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi  amacıyla asayiş uygulaması başlatıldı.

 
Yurt genelinde 3 saat süren denetimlere 2 bin 481 ekipte görevli 9 bin  528 personel katıldı.

Uygulama kapsamında 6 bin 391 kahvehane ve kıraathane ile 635 dernek  ve kooperatif lokali kontrol edildi.

 Çalışmalar sırasında personelin temel insan haklarına saygılı,  özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeyi gözettiği belirtildi.

Uygulama sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.
 

AA

kumar tombala , huzur ramazan uygulaması