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  3. 04 Kasım 2019 19:34

Türkiye genelinde radarla hız denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 20 bin 862 hız ihlali tespit edildi. Denetimlerde 380 araç trafikten men edildi.

Türkiye genelinde radarla hız denetimi
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Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 2-3 Kasım'da hız denetimleri yapıldı.

Ülke genelindeki denetimlerde, 20 bin 862 hız ihlali belirlendi. Bu ihlallerin yüzde 65'i ihlali yapan sürücülerin bilgilendirilmesi suretiyle ve yüzde 35'i de araç plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü.

Denetimlerde 380 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Ayrıca denetimlerde toplam 23 bin 102 trafik kural ihlali tespit edildi.

AA

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