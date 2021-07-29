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Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarı açıklandı

Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarı açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nca, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye genelinde yapılan aşı miktarı 70 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 09.33 itibarıyla ülke genelinde, 40 milyon 236 bin 301 birinci doz, 25 milyon 312 bin 512 ikinci doz, 4 milyon 452 bin 473 üçüncü doz aşı uygulandı. Böylece yapılan toplam doz sayısı 70 milyon bin 286 oldu.

İstanbul'da 12 milyon 908 bin 125 doz, Ankara'da 5 milyon 617 bin 601 doz, İzmir'de 4 milyon 699 bin 379 doz aşı uygulandı.

 

Etiketler Sağlık Bakanlığı Koronavirüs aşısı Koronavirüs Türkiye
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