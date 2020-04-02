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  3. 02 Nisan 2020 23:49

''Türkiye Gerçekleri'' hesabının sahibi gözaltına alındı

İstanbul’da, FETÖ’nün sosyal medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medyadaki "Mustafa Selanik" ve "Türkiye Gerçekleri" adlı hesapları yönettiği tespit edilen Mesut A. gözaltına alındı.

''Türkiye Gerçekleri'' hesabının sahibi gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, "Mustafa Selanik" ve "Türkiye Gerçekleri" kullanıcı adlı sosyal medya hesaplarını yöneten ve İstanbul’da olduğu tespit edilen Mesut A. hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mesut A.’nın Avcılar’da bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Mesut A. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ele geçirildi. Mesut A. , Vatan Caddesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara’ya gönderildi.

Dün de FETÖ/PDY’nin kontrolünde benzer paylaşımlarda bulunan “Ankara Kuşu” hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar Gebze’de gözaltına alınmıştı.

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gözaltı , hesap , türkiye gerçekleri
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