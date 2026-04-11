  3. Türkiye güne bir kez daha akaryakıta çifte zamla başladı! Motorin ve benzin yine zamlandı!

Türkiye güne bir kez daha akaryakıta çifte zamla başladı! Motorin ve benzin yine zamlandı!

Türkiye güne bir kez daha akaryakıta çifte zamla başladı! Motorin ve benzin yine zamlandı!
Akaryakıt fiyatlarında dünkü indirimin sevinci kısa sürdü... İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla brent petrol fiyatları yeniden fırladı. Bu gelişme ile birlikte hem motorine hem de benzine bir kez daha zam geldi..

Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin gölgesinde petrol piyasaları hareketli günler geçirmeye devam ediyor. ABD, İsrail ve İran arasındaki ateşkes müzakereleri umut verse de, dünyanın en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Cuma günü yaşanan tarihi indirimin ardından, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü itibarıyla tabelalar yeniden değişti.

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik akaryakıt fiyatlarını vurdu. 11 Nisan Cumartesi günü itibarıyla motorine 4,13 TL, benzine ise 1,78 TL zam yapıldı. Benzindeki artışın bir kısmı Eşel Mobil sistemiyle dengelenirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları yeniden şekillendi. 

 Motorine 4 TL'nin üzerinde zam

Dün 12,86 TL'lik dev indirimle nefes alan motorin kullanıcıları, güne yeni bir artışla uyandı. Motorin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 4,13 TL zam geldi. Bu artışla birlikte büyükşehirlerde motorin fiyatları yeniden 77-78 TL bandına yaklaştı.

Benzin zammına Eşel Mobil freni

Benzin fiyatlarında ise 1,78 TL'lik bir artış hesaplandı. Ancak enflasyonla mücadele kapsamında devreye alınan Eşel Mobil uygulaması, zammın tamamının kullanıcıya yansımasını engelledi. Artışın sadece 45 kuruşluk kısmı pompaya yansıtılırken, geri kalan tutar ÖTV desteğiyle karşılandı.

Öte yandan uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ambargosu nedeniyle 100 dolar sınırını zorlamaya devam ediyor. Analistler, boğazdaki kapalılık halinin devam etmesi durumunda akaryakıt üzerindeki baskının sürebileceği uyarısında bulunuyor.

 

İşte 11 Nisan Cumartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

 

     ŞEHİR BENZİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 62.63 TL 34.99 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 62.49 TL 34.39 TL
ANKARA 63.61 TL 34.87 TL
IZMIR 63.88 TL 34.79 TL
ADANA 64.44 TL 35.31 TL
ADIYAMAN 64.78 TL 35.44 TL
AFYON 64.72 TL 34.84 TL
AGRI 65.16 TL 36.09 TL
AKSARAY 64.51 TL 34.71 TL
AMASYA 64.20 TL 35.49 TL
ANTALYA 64.83 TL 35.04 TL
ARDAHAN 64.67 TL 35.79 TL
ARTVIN 64.48 TL 36.34 TL
AYDIN 64.10 TL 34.94 TL
BALIKESIR 64.19 TL 34.49 TL
BARTIN 63.92 TL 34.55 TL
BATMAN 65.07 TL 35.44 TL
BAYBURT 64.38 TL 35.69 TL
BILECIK 63.57 TL 34.39 TL
BINGOL 65.19 TL 35.69 TL
BITLIS 65.19 TL 35.51 TL
BOLU 63.68 TL 34.70 TL
BURDUR 64.65 TL 34.99 TL
BURSA 63.69 TL 34.39 TL
CANAKKALE 64.22 TL 34.59 TL
CANKIRI 64.03 TL 35.10 TL
CORUM 64.21 TL 35.04 TL
DENIZLI 64.36 TL 34.69 TL
DIYARBAKIR 65.08 TL 35.56 TL
DUZCE 63.52 TL 34.55 TL
EDIRNE 63.73 TL 35.09 TL
ELAZIG 65.19 TL 35.31 TL
ERZINCAN 64.62 TL 35.69 TL
ERZURUM 64.67 TL 35.49 TL
ESKISEHIR 63.89 TL 34.49 TL
GAZIANTEP 64.57 TL 35.01 TL
GIRESUN 64.42 TL 35.49 TL
GUMUSHANE 64.38 TL 35.59 TL
HAKKARI 65.23 TL 36.17 TL
HATAY 64.30 TL 35.11 TL
IGDIR 65.17 TL 36.09 TL
ISPARTA 64.71 TL 34.94 TL
KAHRAMANMARAS 64.58 TL 35.14 TL
KARABUK 63.94 TL 34.55 TL
KARAMAN 64.50 TL 35.41 TL
KARS 64.68 TL 35.89 TL
KASTAMONU 64.30 TL 35.55 TL
KAYSERI 64.60 TL 34.81 TL
KILIS 64.32 TL 35.31 TL
KIRIKKALE 63.91 TL 34.72 TL
KIRKLARELI 63.72 TL 34.99 TL
KIRSEHIR 63.97 TL 34.82 TL
KOCAELI 63.06 TL 34.19 TL
KONYA 64.62 TL 34.91 TL
KUTAHYA 64.53 TL 34.94 TL
MALATYA 64.79 TL 35.47 TL
MANISA 63.96 TL 34.84 TL
MARDIN 65.11 TL 35.44 TL
MERSIN 64.43 TL 35.61 TL
MUGLA 64.36 TL 34.84 TL
MUS 65.19 TL 35.78 TL
NEVSEHIR 64.50 TL 34.91 TL
NIGDE 64.45 TL 34.71 TL
ORDU 64.21 TL 35.09 TL
OSMANIYE 64.31 TL 35.44 TL
RIZE 64.36 TL 35.59 TL
SAKARYA 63.36 TL 34.29 TL
SAMSUN 64.19 TL 35.09 TL
SANLIURFA 64.77 TL 35.46 TL
SIIRT 65.10 TL 35.64 TL
SINOP 64.25 TL 35.59 TL
SIRNAK 65.19 TL 35.75 TL
SIVAS 64.61 TL 35.39 TL
TEKIRDAG 63.31 TL 34.79 TL
TOKAT 64.26 TL 35.59 TL
TRABZON 64.35 TL 35.19 TL
TUNCELI 65.19 TL 36.01 TL
USAK 64.36 TL 34.95 TL
VAN 65.18 TL 35.41 TL
YALOVA 63.37 TL 34.29 TL
YOZGAT 64.29 TL 35.02 TL
ZONGULDAK 63.88 TL 34.95 TL

 

Türkiye'nin en ucuz, sıfır faiz ve takas destekli 0 km otomobilleri listesi belli oldu...
Türkiye'nin en ucuz, sıfır faiz ve takas destekli 0 km otomobilleri listesi belli oldu...
Türkiye'de bir devrin sonu: Sedan arabalar yollardan çekiliyor
Türkiye'de bir devrin sonu: Sedan arabalar yollardan çekiliyor
Tartışma yaratan bungalov düzenlemesinde Erdoğan devrede!
Tartışma yaratan bungalov düzenlemesinde Erdoğan devrede!
Türkiye'de ''yılın otomobili'' adayı 7 marka ve model belli oldu
Türkiye'de ''yılın otomobili'' adayı 7 marka ve model belli oldu
Sel felaketinde kahreden görüntüler! 2 kişinin öldüğü selin geliş anı kamerada!
Sel felaketinde kahreden görüntüler! 2 kişinin öldüğü selin geliş anı kamerada!
Gaziantep'te korku dolu anlar: Polisleri görünce 4 kişiyi rehin alıp sevgilisini vurdu
Gaziantep'te korku dolu anlar: Polisleri görünce 4 kişiyi rehin alıp sevgilisini vurdu
İslam Memiş ''Altın sırasını saldı'' deyip iki yatırım aracını işaret etti
İslam Memiş ''Altın sırasını saldı'' deyip iki yatırım aracını işaret etti
Burası Sibirya değil, Türkiye! Nisan ortasında kar esareti: Ulaşım durdu, her yer kar örtüsü altında
Burası Sibirya değil, Türkiye! Nisan ortasında kar esareti: Ulaşım durdu, her yer kar örtüsü altında
