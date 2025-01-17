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Türkiye haritası kıpkırmızı: 2024'te sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye haritası kıpkırmızı: 2024'te sıcaklık rekoru kırıldı
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İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) atmosfer- iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, 2024'ün dünya ve Türkiye için ölçüm tarihinin en sıcak yılı olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, sıcaklık ve yağış raporlarında 15,6 derecelik ortalama sıcaklık ile son 53 yılın 'en sıcak yılı' olarak tarihe geçen 2024, aynı zamanda dünya için de son 75 yıllık ölçüm tarihinin en sıcak yılı oldu. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, 2024 yılının hem dünya hem Türkiye için ölçüm tarihinin en sıcak yılı olduğunu belirterek, "Ülkemizde normallerin 3 derece üstünde alanlar mevcut. Renk paleti değişti. İnsan kaynaklı iklim değişikliği ve iklimin doğal değişkenliği farklı hikayeler" dedi. Barış Önol, paylaştığı GHCN_CAMS verilerine göre 1991-2020 yıllık normallerinin 1,7 derece üstünde olan 2024 yılının Akdeniz ve Göller Bölgesi'nde ise yıllık normallerin yaklaşık 3,5 derece üstünde olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Önol, "İklim değişikliği beklenenden çok daha hızlı ilerliyor olabilir" diyerek uyardı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) atmosfer- iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, 2024'ün dünya ve Türkiye için ölçüm tarihinin en sıcak yılı olduğunu açıkladı.

SADECE İKİ AY SICAKLIK NORMALİN ALTINA DÜŞTÜ

2024 yılı aylara göre, uzun yıllar normaline göre (1991-2020) ve 2023 yılına göre sıcaklık farkları açısından bakıldığında, mayıs ve kasım ayı haricindeki tüm aylar normaline göre daha sıcak geçti. Sıcaklık değişimleri şöyle;

Ocak ayında normaline göre 2,8 derece artışla 5,7 derece gerçekleşti. 2023'e göre 0,4 derece arttı.

Şubat ayında normaline göre 3,5 derece artışla 7,6 derece ölçüldü. 2023'e göre 4,2 derece arttı.

Mart ayında normaline göre 1,5 derece artışla 9,2 dereceye yükseldi. 2023'e göre 0,6 derece düştü.

Nisan ayında normaline göre 4,3 derece artışla 16,6 dereceye çıktı. 2023'e göre de 4,3 derece arttı.

Mayıs ayında normaline göre 0,2 derecelik düşüşle 16,9 derece oldu. 2023'e göre 0,5 derece arttı.

Haziran ayında normaline göre 3,6 derecelik artışla 25,4 dereceye çıktı. 2023'e göre 4 derece arttı.

Temmuz ayında normaline göre 1,7 derecelik artışla 26,7 derece oldu. 2023'e göre 1 derece arttı.

Ağustos ayında normaline göre 1,3 derece artarak 26,4 dereceye çıktı. 2023'e 0,7 derece azaldı.

Eylül ayında normaline göre 1,3 derece artarak 22,2 dereceye çıktı. 2023'e göre 0,2 derece azaldı.

Ekim ayında normaline göre 0,2 derece artarak 15,8 dereceye yükseldi. 2023'e göre 1,3 derece azaldı.

Kasım ayında normaline göre 0,1 derece düşüşle 9,2 derece ölçüldü. 2023'e göre 3,3 derece düştü.

Aralık ayında normaline göre 1,3 derece artarak 6,1 dereceye çıktı. 2023'e göre 2,2 derece azaldı. (DHA)

 

DHA

Etiketler meteoroloji sıcaklık rekor türkiye
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