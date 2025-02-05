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Türkiye için en büyük tehdit olan ülke anketi sonuçlandı

Türkiye için en büyük tehdit olan ülke anketi sonuçlandı
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Panorama TR tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında vatandaşlara "Türkiye için hangi ülkeyi tehdit olarak görüyorsunuz" sorusunda en çok oyu alan ülke belli oldu.

Panorama TR  yaptığı son araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya katılanlara, Türkiye'ye en büyük tehdit olarak gördüğü ülke soruldu. Seçmenlerin ezici bir çoğunluğu en büyük tehdidin İsrail olduğunu, hemen ardından Amerika olduğunu ifade ederken 3. sırada Suriye yer aldı.

Yapılan araştırmalarda demokrasiyi puanlamaları da istendi. Halk TV'de yer alan habere göre, 1-10 arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'deki demokrasi sınıfta kaldı. Genel memnuniyet puanı 4 olarak ölçüldü. Demokrasiye verilen puanlarda en fazla puanı AK Parti-MHP seçmeni verdi.

Anket katılımcılarına ve ayrı ayrı olarak parti seçmenlerine en büyük tehdit olarak görülen ülke soruldu. Parti seçmenlerinin ülkede birleştiği nadir konulardan birisi de burada ortaya çıktı.

Katılımcıların en büyük tehdit olarak gördüğü ülke yüzde 36,9 ile İsrail oldu. İsrail'in hemen ardından yüzde 31,4 ile ABD yer aldı.

Parti seçmenlerinden sadece İYİ Parti seçmeni en büyük tehdit olarak ABD'yi gördü. Yine İYİ Parti seçmenlerinin tehdit sıralamasında ikinci ülke İsrail oldu.

HalkTV

Etiketler ak parti CHP MHP iyi parti türkiye Amerika İsrail Suriye
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