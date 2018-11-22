Türkiye için korkutan hortum açıklaması: ''Şiddetleri artacak''

Bodrum'da yaşanan sel felaketi ile ardından Marmaris'te görülen hortumla ilgili uyarıda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri de artacak" dedi. Prof. Dr. Şen, “Bunun yanı sıra kuraklık da artacak. Bu yıl yüzde 7, bir sonraki yıl da yüzde 20'lik bir yağış düşüşü olacak. Bu da Türkiye'nin kuraklık açısından sıkıntı çekeceğini gösteriyor" diye konuştu.

Bodrum yaşanan sel felaketi ile Marmaris'te görülen hortumun verdiği hasarın yaraları sarılmaya çalışılırken İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen çarpıcı açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Şen fırtına ve hortumları ekstrem hava olayı olarak nitelendirerek, “Bodrum'da yaşanan fırtına, Marmaris'te görülen hortum ile İç Anadolu'da yaşanan kuraklık meteorolojik doğal afettir" diye konuştu.



AŞIRI YAĞIŞ KURAKLIK HABERCİSİ

Prof. Dr. Şen bazı bölgelere bir aylık yağışın bir günde yağdığını belirterek, “Bir aylık yağış bir günde bıraktığı takdirde diğer aylarda az yağış oluyor. Dolayısıyla kuraklık başlıyor. Aşırı yağışlar kuraklığın habercisidir. Eğer Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yağış az olursa kuraklık olur. Bu yılki tahminlerimizde 2018-2019 yağış yılında yüzde 7'lik azalma görülüyor. Yine uzun vade araştırmasında bundan bir yıl sonra yüzde 20 yağış azlığı görülüyor. Bu da Türkiye'nin kuraklık açısından sıkıntı çekeceğini gösteriyor" dedi.



İSTANBUL'DA ŞEHİR SELİ GÖRÜLÜYOR

İstanbul'un yıllık yağış ortalamasının 700 kilogram olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şen, “Toplam yağış değişmedi. Ama yağış şiddeti arttı. Kısa sürede çok fazla yağmur yere düşüyor. Atmosferdeki bulutlar çok fazla yağmur oluşturup birdenbire yağış bırakıyor. Eğer şehrin metropolitan alanı büyükse yağan yağmur yüzeysel akışlara geçiyor. Su toprağa ulaşamıyor. Mazgallar da kapanınca şehir selleri meydana geliyor. İstanbul'da şehir seli meydana geliyor" ifadelerini kullandı.



MEVSİM GEÇİŞLERİ 1 AYA DÜŞTÜ

Geçmişte ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin 3 ay sürdüğünü belirten Prof. Dr. Şen, “Türkiye'de mevsimler artık kısaldı. Normalde 3'er aylık bahar mevsimi vardır. Artık ilkbahar ve sonbahar birer aya düştü. Mevsimler tam anlamıyla yaşanmıyor" dedi.



SICAKLIK 2 DERECE ARTTI

Küresel ısınma etkisiyle sıcaklığın 2 derece arttığını kaydeden Prof. Dr. Şen, “Bu nedenle Türkiye'deki doğal afetler artmaya başladı. Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri artacak. Eskiden bu kadar görülmüyordu. Deniz üzerinde doğup karaya doğru giderler. Marmaris'te karaya doğru devam ettiğini gördük. Dolayısıyla sahil kesimindeki bu hortumlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların tedbirini almamız gerekiyor" diye konuştu.



TİCARİ KAYGILAR FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

Sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın küresel ısınmaya karşı harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, ülkelerin ticari kaygıları nedeniyle dünyanın felakete sürüklendiğini söyledi. Prof. Dr. Şen, “Fosil yakıtların kullanımının azaltılması gerekiyor. Dünya bu konuda ayak sürüyor. Başkan Trump'ın Paris anlaşmasından çekilmesini bunun göstergesi. Ticari ve politik kaygılar dünyayı felakete sürüklüyor. Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerin teknolojiyi kendilerinden almasını istiyor. Ama o da gerçekleşmiyor" dedi.