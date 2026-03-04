''Türkiye için meşru hedef'' iddiası sonrası DMM'den jet açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı DMM, "BAE'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Küresel ve bölgesel çatışmaların dijital platformlarda bilgi kirliliğine dönüştüğü bugünlerde, Türkiye'nin dış politikasına yönelik ağır bir iddia dezenformasyon radarına takıldı. Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılan; Türkiye'nin, İran'a saldırması durumunda BAE'yi "meşru hedef" ilan edeceği yönündeki paylaşımlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından jet hızıyla yalanlandı.

"Resmi Makamlarca Yapılmış Bir Değerlendirme Yok"

DMM tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir kurumunun bu yönde bir beyanının bulunmadığı altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur."

Türkiye'nin Rotası: Diplomasi ve Barış

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki kaosu körüklemek yerine barışı tesis etmeye çalıştığı vurgulandı. DMM, Türkiye'nin bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına karşı olduğunu, tutumunun ise tamamen uluslararası hukuk, diyalog ve istikrar temelli olduğunu hatırlattı. Bu açıklama, Türkiye'nin Orta Doğu'daki dengeli duruşunu sarsmaya yönelik operasyonel haberlere karşı net bir duruş olarak değerlendirildi.