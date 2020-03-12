Türkiye için yeni tehdit ! Çekirgeler geliyor

Türkiye, çekirge istilası ile karşı karşıya. Doğa olayları ile sık sık yüzleştiğimiz 2020 yılında ülkemiz yeni bir felaket ile karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor. Afrika'dan başlayarak büyük bir kıtlığı getirebilecek ve acil durum ilan ettiren 400 milyara yakın çekirgenin İran ve Irak'a gelerek sınırlarımıza kadar dayandığı belirtildi.

ÇEKİRGE SÜRÜSÜ İSTİKAMETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Çekirge sürüsünün güzergahını değiştirerek Türkiye sınırlarına kadar dayanması korkuları da beraberinde getirdi. Dünyada insanlar 2020 yılına büyük felaketler ile başlarken tarihte insanoğlu buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştı. Afrika'da ortaya çıkan çekirge istilası bir çok ülkeyi zor durumda bırakırken önce Hindistan'a oradan da Çin'e doğru hareketi bekleniyordu. Asıl korkulan ise oldu. Çekirge sürüsü yönünü değiştirerek ilk önce Pakistan, oradan da İran ve Irak'a doğru hareket ederek istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi.

IRAK'IN GÜNEY KISMINI İŞGAL ETTİ

Irak'a kadar gelen büyük çekirge sürüleri ülkenin adeta güney kısmını işgal etti. Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlere büyük bir zarar verirken durumdan oldukça mağdur olan halk ise çekirgelere karşı önlem alınmasını istedi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlara göre ise küresel ısınmanın etkilerinin görüldüğü ülkemiz altında. Sınır ülkelere kadar gelen çekirgelerin ciddi bir şekilde tehlike oluşturabileceğinin altı çizilirken daha önce de Şanlıurfa'da benzer görüntülerin yaşanması oldukça korkuttu.