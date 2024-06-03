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Türkiye ile ABD arasında kritik temas

Türkiye ile ABD arasında kritik temas
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi bölgesel tehditlere karşı işbirliği görüşüldü.

Alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler konuşuldu. Öncelikli konular arasında yer alan terörle mücadele ve ikili gündem başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunan Kılıç ve Sullivan, bölgesel tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelede işbirliği konusunu da değerlendirdi.

Etiketler türkiye abd temas
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