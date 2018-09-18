Türkiye ile ABD rahip Brunson için masaya mı oturuyor ?

Türkiye ile ABD'nin arasındaki diplomatik ve ekonomik iplerin kopmasına yol açan rahip Brunson konusunda önümüzdeki günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşanabileceği iddia edildi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesinin genel yayın yönetmeni Ergün Diler bugünkü yazısında İzmir'de ev hapsi devam eden Brunson'un 12 Ekim'de görülecek duruşması öncesinde gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı paylaştı.

Diler "Takas zamanı" başlıklı yazısında ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizin iki ülke için bir güç gösterisine dönüştüğünü belirten Ergün, "Pastör Brunson, ABD için çok önemli olabilir ama Türkiye için o derece önemli değil. Türkiye bir Amerikan vatandaşını 2 yıla yakındır tutuklayabiliyorsa, güç gösterisini yapmıştır. Ve bu mesaj burada alınmıştır!" ifadelerine yer verdi.

Diler ayrıca ABD'li bir haber kaynağından aldığı bilgiliyi de köşesine taşıdı.

İşte Diler'in yazısından dikkat çeken o ayrıntı:

"Pastör ile ABD'de yaşayan bir kişinin takasının da söz konusu olabileceğini bana bizzat Kissinger söyledi. Trump'ın Başkan ERDOĞAN'la görüşmesindeki gündemlerden biri bu olacak... Ancak Pastör'ü ABD'ye istemeyen bir grup var. Medyasıyla da bunu yapmakta. Türkiye-ABD ilişkileri inişli çıkışlı olacak. Buna alışsak iyi olur."