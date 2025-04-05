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Türkiye ile Rusya arasında ''Burak'' kedi krizi!

Türkiye ile Rusya arasında ''Burak'' kedi krizi!
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İstanbul’dan bir gemiyle Rusya'ya giden bir kedi, Rusya limanında mahsur kaldı. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in Rusya'daki popülaritesi nedeniyle Rusların Burak adını verdiği kedi Türkiye ile Rusya arasında krize yol açtı.

İstanbul'dan Rusya'nın Novorossiysk limanına giden konteynerden çıkan Burak adlı kedi artık Rusya'da ne limandan çıkabiliyor ne de Türkiye'ye dönebiliyor.

Gemi personeli kediye, Rusya'da büyük bir hayran kitlesi olan Burak Özçivit'ten hareketle Burak ismini verirken Burak'a Rusya'ya giriş izni verilmemesi nedeniyle Türkiye ile Rusya arasında Burak kedi krizi çıktı.

Bir çok Rus hayvansever Burak'ı sahiplenmek istese de, Rus makamları "resmen kaçak pozisyonunda" olduğu gerekçesiyle kedi Burak'ın sahiplenilmesine de izin vermedi.

 

 

Etiketler burak kedi burak Rusya türkiye kedi krizi
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