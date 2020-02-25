Türkiye-İran sınırında bir deprem daha !

Türkiye İran sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, İran'ın Hoy şehri yakınlarında saat 17.14'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.



AFAD, saat 17.14'te Türkiye-İran sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin ise 5 kilometre olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgilere göre ise Türkiye-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) ise Ağrı'da merkez üssü Doğubeyazıt olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.