Türkiye-İran sınırında bir deprem daha !

Türkiye İran sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, İran'ın Hoy şehri yakınlarında saat 17.14'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, saat 17.14'te Türkiye-İran sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin ise 5 kilometre olduğu açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgilere göre ise Türkiye-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) ise Ağrı'da merkez üssü Doğubeyazıt olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
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