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  3. 25 Şubat 2020 17:44

Türkiye-İran sınırında bir deprem daha !

Kandilli Rasathanesi, Türkiye-İran sınır bölgesinde saat 17.14'te yerin 5 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Türkiye-İran sınırında bir deprem daha !
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Türkiye İran sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, İran'ın Hoy şehri yakınlarında saat 17.14'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, saat 17.14'te Türkiye-İran sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.  Depremin derinliğinin ise 5 kilometre olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgilere göre ise Türkiye-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) ise Ağrı'da merkez üssü Doğubeyazıt olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

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türkiye , iran , sınır
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