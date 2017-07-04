Türkiye, Kartal bebek için seferber oldu

10 aylık Kartal bebek hayata tutunmaya çalışıyor. Şu an yoğun bakımda tedavi altında olan Kartal bebeğin yaşayabilmesi için acilen kalp nakli olması gerekiyor.

20 günlükken kalbine giren bir mikrop sonrası kalp yetmezliği meydana gelen 10 aylık Kartal bebek hayata tutunmaya çalışıyor. Şu an yoğun bakımda tedavi altında olan Kartal bebeğin yaşayabilmesi için acilen kalp nakli olması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE KÜÇÜK BEBEKLERE NAKİL YAPILAMIYOR

Tedavilere olumlu yanıt vermeyen ve durumu giderek ağırlaşan Kartal bebeğin tek seçeneğinin kalp nakli olduğu açıklandı. Ancak Türkiye'de Kartal bebek kadar küçük bebeklere nakil maalesef yapılamıyor.

Almanya'daki bir hastane tarafından kabul edilen Kartal bebek, bir aydır bu hastanede yatıyor.

Birçok masrafı kendi imkanlarıyla karşıladığını belirten aile, "Ancak sigortamız olmadığı ve Almanya vatandaşı olmadığımız için Kartal'ın kalp nakli sırasına girip ameliyat olması için 1.099.000 euroya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA SEFERBER OLDU

Zamanı giderek daralan Kartal bebek için sosyal medyada #kartalbebekiçinkalpnakli hashtagi oluşturuldu. Binlerce kişi "Kartal bebeğin kalp atışı olun" diyerek, Kartal bebeğe destek oldu.

SÖZLÜK YAZARLARI DA YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Ekşisözlük ve Uludağsözlük gibi önemli sitelerde de Kartal Bebek için yardım çağrıları artarak devam etti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DE DESTEK GELDİ

Ünlü isimler de Kartal bebek için seferber oldu. Şahan Gökbakar, Kartal bebek için 20 bin TL bağış yaptığını Instagram hesabından duyurdu. İrem Derici‏ ise, 'tımarhane görev başına!!! can vermezsek ne kalır bize bizden? birgün hepiniz anne baba olacaksınız, haydi canlar yayalım, can olalım n'olur!' mesajı ile sevenlerine seslendi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY SPOR KULÜPLERİ ÇAĞRI DA BULUNDU

Spor kulüpleri de Kartal Bebek için seferber oldu. Dün resmi hesaplarından paylaşım yapan Galatasaray ve Beşiktaş spor kulüpleri taraftarlarından Kartal Bebek için kalp nakli etiketi ile paylaşımda bulundu.

Beşiktaş JK ve Galatasaray SK resmi hesaplarından bu paylaşımları gerçekleştirdi; Beşiktaş JK'Acil kalp nakli gereken Kartal bebeğin kalp atışı siz olun. #KartalBebekİçinKalpNakli' mesajıyla taraftarlarına seslenirken, Galatasaray SK‏ 'Başarabiliriz! #KartalBebekİçinKalpNakli' diyerek aynı çağrıyı paylaştı.

"HEPİNİZE TEŞEKKÜRLER"

Kalp nakli bekleyen Kartal Bebek'in annesi bugün saat 13.00'da sosyal medya hesabı aracılığıyla ihtiyaç duyulan rakamın toplandığını duyurdu.

Anne Ahu Kahraman, sayfasına "Sadece 19 saatte Kartal'a kalp, kan, nefes olduğunuz için nasıl teşekkür edeceğimizi bilemez bir haldeyiz. İlk etapta bizi bekleyen tedavi masrafının tamamı toplandı. Önümüzde çok uzun bir yol var. Ama dün gece gördük ki bizi bu yolda yalnız bırakamayacak, düşmemize izin vermeyecek koca bir ülke var. Allah hepinizden razı olsun, hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin. Bundan sonra tek ihtiyacımız dua..." notunu düştü.