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  3. 03 Ağustos 2017 21:50

Türkiye kavrulurken o ili sel vurdu

Türkiye geneli sıcaktan dert yanarken Konya'yı sel vurdu.

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Konya'da meteorolojinin yaptığı şiddetli yağışuyarısının ardından beklenen yağmur akşam saatlerinde geldi. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çayırbağı Mahallesinde şiddetli yağış etkili oldu.

Konyada meteorolojinin yaptığı uyarının ardından ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri de hazır bekletildi. Hayatı olumsuz yönde etkileyen yağış ise akşam saatlerinde başladı. Havanın kararmasıyla birlikte başlayan yağmur merkez Meram İlçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çayırbağı Mahallesinde etkili oldu. Hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Çayırbağı mahallesinde birden bastıran şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları nedeniyle Aile Sağlığı Merkezilojmanın bodrum katını su bastı, bazı araçlar sürüklendi.İtfaiye ekipleri sağlık merkezindeki suları boşaltmak için çalışma başlattı. Yağıştanbölgedeki ekili alanlar da zarar gördü.

Selden evinde su deposunun duvarı yıkılanHüseyin Aslan, Sel suları evimin üst tarafından bulunan okul bahçesinden benim evimin bahçesine doldu. Bahçemdeki deponun duvarlarını yıktı. Depomdaki eşyam mahvoldu dedi.

DHA

konya , sel , meteoroloji
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