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Türkiye kavruluyor: İşte 5 günlük hava durumu

Türkiye kavruluyor: İşte 5 günlük hava durumu
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Türkiye'nin tamamı sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, sıcaklıklar 3 ila 7 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

2 Haziran hava durumu

3 Haziran hava durumu

4 Haziran hava durumu

5 Haziran hava durumu

6 Haziran hava durumu

Etiketler meteoroloji hava durumu sıcak hava
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