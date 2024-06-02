Türkiye kavruluyor: İşte 5 günlük hava durumu
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Türkiye'nin tamamı sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, sıcaklıklar 3 ila 7 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İŞTE 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU
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