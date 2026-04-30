Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu Türk Telekom’un ana desteğiyle Türkiye’yi saracak
Kültür ve sanatın en büyük destekçilerinden Türk Telekom’un ana destekçisi olduğu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Şanlıurfa’da başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım’a kadar 26 şehirde sürecek. Teknoloji gücünü kültür ve sanatla entegre eden Türk Telekom, yenilikçi dijital uygulamalar ve deneyim alanlarıyla festivalin etki alanını genişleterek festival boyunca teknoloji ile sanatı buluşturan deneyimleri ziyaretçilerle buluşturacak.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla ‘Türkiye’ye Değer’ katan öncü çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Türk Telekom olarak, dijital dönüşümdeki liderliğimizi toplumsal faydayla bütüncül bir anlayışla ele alıyor; bu topraklardan aldığımız gücü yine bu toprakların değerine dönüştürmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. ‘Türk Telekom demek, Türkiye demek’ anlayışıyla hareket ediyor, kültür-sanatın birleştirici ve iyileştirici etkisini ülkemizin dört bir yanına taşıyarak hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde hayata geçirdiğimiz uygulamaların yanı sıra; 5G gücümüzle gerçekleştirdiğimiz Devrim Erbil Dijital Sanat Sergisi, Müslüm Gürses hologram konseri ve VR teknolojisiyle sunduğumuz yeni nesil deneyim alanlarıyla teknoloji ve dijital dönüşüm alanındaki bilgi birikimimizi kültür ve sanatla buluşturduk. Geçtiğimiz dönemde ortaya koyduğumuz bu güçlü katkıyı, bugün Türkiye’nin dört bir yanına taşıyarak milyonlarca insanın kültür ve sanatla buluşmasına vesile olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ulaştığı geniş etki alanı sayesinde, kültürel mirasımızı geleceğe taşırken toplumun her kesimiyle aynı heyecanı paylaşmayı sürdüreceğiz” dedi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Türkiye Kültür Yolu Festivali”, 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türk Telekom’un ana desteğiyle 26 şehirde sanatseverlerle buluşuyor. “Türkiye’ye Değer” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, sunduğu desteği bu yıl daha da genişleterek festivalin Türkiye genelindeki tüm organizasyonlarına taşıyor. Türkiye’nin en büyük kültür-sanat organizasyonları arasında yer alan festival kapsamında, geçmiş yıllarda Atatürk Kültür Merkezi’nde birçok etkinliğe imza atan Türk Telekom, bu yıl katkılarını festivalin gerçekleştirildiği tüm şehirlere yayarak etki alanını genişletiyor.

Teknoloji ve sanatı buluşturan zengin deneyim 

Türkiye Kültür Yolu Festivali, ana destekçisi Türk Telekom’un teknoloji gücü ve kültür-sanata yönelik yaklaşımıyla zenginleşen programıyla; çocuk alanları, sergiler, fotoğraf etkinlikleri, atölyeler, söyleşiler, sokak ve kapalı salon etkinlikleriyle her yaştan katılımcıya zengin bir kültür-sanat deneyimi sunuyor. 2023 yılında Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliğine kabul edilen ve dünyanın en kapsamlı festivalleri arasında gösterilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, genişleyen rotasıyla kültür ve sanatın etkisini Türkiye geneline yayıyor. Festival, kültür ve sanatın birleştirici gücüyle milyonlarca kişiyi bir araya getiriyor. 25 Nisan’da Şanlıurfa’da başlayan festival maratonu, 15 Kasım’a kadar 26 şehirde devam edecek. Her yaştan katılımcıyı kültür ve sanatla buluşturacak olan festival, düzenlendiği şehirlerin marka değerini artırarak onları birer kültür-sanat cazibe merkezine dönüştürmeye devam edecek. 

Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimi:

Şanlıurfa: 25 Nisan - 3 Mayıs
Aydın: 2 - 10 Mayıs
Mersin: 9 - 17 Mayıs
Eskişehir: 16 - 24 Mayıs
Manisa: 30 Mayıs - 7 Haziran
Trabzon: 6 - 14 Haziran
Samsun: 20 - 28 Haziran
Bursa: 27 Haziran - 5 Temmuz
Sakarya: 4 - 12 Temmuz
Van: 11 - 19 Temmuz
Konya: 18 - 26 Temmuz
Nevşehir: 1 - 9 Ağustos
Malatya: 8 - 16 Ağustos
Erzurum: 15 - 23 Ağustos
Ordu: 22 - 30 Ağustos
Çanakkale: 29 Ağustos - 6 Eylül
Kayseri: 5 - 13 Eylül
Kahramanmaraş: 12 - 20 Eylül
Ankara: 19 - 27 Eylül
İstanbul: 26 Eylül - 4 Ekim
Gaziantep: 3 - 11 Ekim
Diyarbakır: 10 - 18 Ekim
Mardin: 17 - 25 Ekim
İzmir: 24 Ekim - 1 Kasım
Antalya: 31 Ekim - 8 Kasım
Adana: 7 - 15 Kasım

