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  3. 18 Aralık 2019 09:15

''Türkiye, Libya'ya asker gönderecek mi ?'' sorusu yanıt buldu

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen Libya ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtarası'nın, Libya'ya muharip asker göndermeyi içermediği ortaya çıktı.

''Türkiye, Libya'ya asker gönderecek mi ?'' sorusu yanıt buldu
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Muhtıra “Türkiye'nin Libya'ya muharip asker gönderme yolunun açılması” olarak algılanmıştı. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, komisyon çalışmalarında etkin konumda bulunan bir kaynak, bir grup gazeteciye şu açıklamayı yaptı:

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

“Anlaşmada, her iki taraf eğitim ve danışmanlık için birbirine asker, polis veya sivil gönderebilecek, büro kurabilecek. Bu nedenle Türkiye, Libya'ya eğitim amacıyla da olsa asker gönderecek değil. Libya'dan da Türkiye'ye asker, polis veya sivil yetkili gelip eğitim alabilecek. Geçmişteki anlaşmalar uyarınca zaten Türkiye'de eğitim verdik. Türkiye'nin Libya'ya muharip asker göndermesi söz konusu değil.”

Sözcü

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