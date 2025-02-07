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Türkiye nüfusu alarm veriyor! 17 yılda büyük değişim

Türkiye nüfusu alarm veriyor! 17 yılda büyük değişim
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Son yıllarda Türkiye'nin nüfusu giderek yaşlanıyor. TÜİK verilerine göre, 65 yaş ve üzeri bireylerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 10,6'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

2007-2024 yılları arasında yaşlı nüfus oranında belirgin bir artış gözlendi. 17 yılda, 65 yaş ve üzeri bireylerin toplam nüfus içindeki payı %7,1'den %10,6'ya yükseldi. 

0-14 yaş aralığındaki bireylerin oranı 2007’de %26,4 iken, 2024’te %21’e düştü. 

15-64 yaş grubunun oranı yıllar içinde %66,9 civarında seyretmekle birlikte, yaşlı nüfusun artışı bu oranı baskılamaktadır.

65 yaş ve üzerindeki bireylerin sayısı 2007’de 5 milyon civarındayken, 2024 itibarıyla 9,1 milyona çıktı. 

Son yıllarda Türkiye'nin nüfusu giderek yaşlanıyor. TÜİK verilerine göre, 65 yaş ve üzeri bireylerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 10,6'ya yükseldi.

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Etiketler türkiye nüfusu yaşlı nüfusu
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