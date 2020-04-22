''Türkiye ölümleri gizliyor'' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt !

New York Times, İstanbul'da son iki seneye göre ciddi artış gösteren ölüm sayılarına işaret ederek, Türkiye'nin gerçek koronavirüs verilerini paylaşmadığını öne sürmüştü. Bakan Koca, New York Times'ın iddiasına yanıt verdi. Koca, "Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuş bir haber. Normalde memleketlerine defnedilenler, salgın nedeniyle İstanbul'da defnedildi. Bu nedenle kalabalıklar oluştu" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, New Times'ın haberiyle ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Söz konusu ölüm haberi Türkiye karşıtlığı üzerine kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'ye yaptık. İki hafta öncesinde niye bir değişiklik oldu, PCR testini yapamayan ülkelerin olduğunu, bu ülkelerin bu bildirimi nasıl yapacağı sorusu gündeme geldiği için ikinci bir kod tanımlaması yapıldı. PCR testini yapamayan ülkeler için diğer kod açılmış oldu. İstanbul özelindeyse bildiğiniz gibi koronavirüs kurulu bir karar almıştı. Bundan böyle il dışına vefat edenlerin bulaşıcı hastalık ölüm raporu olanların il dışına defnedilmemesi. Daha önce vefat edenler kendi memleketlerinde bu defni yaparken, buna izin verilmedi. Dolayısıyla herkes İstanbul'da defnedildi. O nedenle yer yer bazı mezarlıklarda kalabalıklar olmuş olabilir."

NEW YORK TIMES'IN "TÜRKİYE ÖLÜMLERİ GİZLİYOR" İDDİASI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, İstanbul'da son iki seneye göre ciddi artış gösteren ölüm sayılarına işaret ederek, Ankara'nın gerçek koronavirüs verilerini paylaşmadığını öne sürdü.

Gazetenin iddiasına göre bu sene 9 Mart ile 12 Nisan arası geçen senenin ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 bin 100 daha fazla ölüm yaşandı. Türkiye'de 9 Mart'ta açıklanan koronavirüs kaynaklı ölüm bulunmuyordu. Bu sayı, 12 Nisan'da bin 198 arttı. NYT, İstanbul'daki veriler ve açıklanan rakamlar kıyaslandığında ölü sayısının çok daha fazla olma ihtimalinin ortaya çıktığını belirtti.

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