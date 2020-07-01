Türkiye, Rusya ve İran liderlerinden kritik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, en son Ankara'daki toplantıda bir araya gelmişti. Geçtiğimiz eylül ayındaki toplantının ardından zirvenin Mart ayı başında Tahran'da yapılması planlanıyordu. Ancak salgın, zirvenin İran'da gerçekleşmesine imkan vermedi. Salgınla mücadele devam ettiği için video konferans seçeneği gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani video konferans ile görüşülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" saat 14.00'te başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İran'daki elim kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum.

Salgınla mücadelede dost ve kardeşlerimize de yardımda bulunduk.

Vefat sayılarımızı 16'lara kadar indirmeyi başardık.

Bu musibetten dünyamızın en kısa zamanda kurtulmasını ümit ediyoruz.

ASTANA ZİRVESİ

Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı çözüm önceliğimizdir.

Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk, kucak açtık.

Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz

Gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak, bölücü emellerin ve insanı dramın önüne geçtik.

Astana garantörleri olarak sergileyeceğimiz işbirliği bu ülkenin geleceğini de belirleyici olacaktır.

Bugünkü toplantıyı bu ideal yolunda atılmış bir adım olarak görüyor ve katkılarınız için teşekkür ediyorum.