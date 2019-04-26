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  3. 26 Nisan 2019 15:58

Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'nin kararına tepki

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye konulu toplantının sonuç bildirisinde, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail işgalini tanıyan kararını şiddetle kınadı.

Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'nin kararına tepki
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Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'ın başkenti Nur  Sultan'da düzenlenen 12. garantörler toplantısında, ABD'nin işgal altındaki Golan  Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını kınadı. 

Toplantının 2. gününde taraflar nihai bildiri üzerinde uzlaşmak için  ikili ve üçlü toplantılar düzenledi.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tleuberdi, Türkiye,  Rusya, İran, rejim ve muhalefet heyetinin bir araya geldiği ana oturumda kapanış  bildirisini okudu.

Bildiride tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve  egemenliğine bağlılıkları vurgulanarak, bu ilkelere evrensel olarak saygı  duyulması gerektiği, kim tarafından, ne tür eylemlerle olduğu fark etmeksizin bu  ilkelerin baltalanmaması gerektiğinin altı çizildi.

Ortak bildiride, "Bu bağlamda (Garantör ülkeler) ABD yönetiminin işgal  altında bulunan Golan Tepeleri'nde İsrail'in işgalini tanıyarak, uluslararası  hukuku, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 497 sayılı  kararını vahim biçimde ihlal eden ve Ortadoğu'da barış ve güvenliği tehdit eden  kararını şiddetle kınadı." ifadesi kullanıldı.

Komşu ülkelerin ulusal güvenliğini hedef alan ayrılıkçı gündemlere  karşı ortak duruş sergileneceği ifade edilen bildiride, Suriye'nin  kuzeydoğusundaki durumla ilgili istişarelere devam edileceği, bu anlamda  bölgedeki güvenlik ve istikrarın ancak Suriye'nin egemenliği ve toprak  bütünlüğüne saygı duyularak sağlanabileceği vurgulandı.

İdlib'de koordineli devriyeler sürecek

Nihai bildiride, ülkede DEAŞ, Nusra Cephesi, Heyet Tahrir Şam ve  BMGK'nin terör listesindeki kişilerle mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

Bildiride, tarafların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu  detaylı olarak ele aldığı, 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatının tümüyle  uygulanması gerektiğinde mutabık kaldığı belirtilerek, koordineli devriyelere ve  Türkiye-Rusya-İran Ortak Koordinasyon Merkezi'nin görevine atıfta bulundu.

Sonuç bildirisinde ayrıca Suriye ihtilafına askeri çözüm  bulunamayacağına dikkat çekilerek, BM gözetimindeki siyasi geçiş sürecine  bağlılığa vurgu yapıldı.

Anayasa Komitesi için istişareler Cenevre'de olacak

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile üçlü görüşmeler  yapıldığının aktarıldığı bildiride, Anayasa Komitesi kurma çalışmalarını  hızlandırma, bu konudaki gelecek istişare toplantılarını Cenevre'de yapma kararı  alındığı belirtildi.

Lübnan ve Irak gözlemci olarak davet edilecek

Bildiride ayrıca tarafların Astana formatına yeni gözlemci ülkeler  eklemeyi de değerlendirdiği ve Suriye'nin komşuları olan Irak ve Lübnan'ın davet  edilmesinde mutabık kaldığı kaydedildi.

Bildiride, Kasım 2018, Şubat ve Nisan 2019'da çatışan tarafların  alıkoydukları kişilerden bazılarının karşılıklı olarak serbest bırakılması  konusuna da değinilerek, ilgili çalışma grubunun bu minvalde çabalarını  sürdüreceği ifade edildi.

Suriye'deki halka ön şart olmadan insani yardım ulaştırılması  gerektiğine işaret eden bildiride, uluslararası camiaya, özellikle de BM'ye  Suriye'ye yardımları artırma çağrısı yapıldı.

Bildiride ayrıca garantör ülkeler Astana formatı için yaptığı girişim  ve başarılı çalışmalar nedeniyle Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nur Sultan  Nazarbayev'e teşekkürlerini iletti.

Bir sonraki toplantının temmuzda Nur Sultan'da yapılacağı duyuruldu.

AA

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