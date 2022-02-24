Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde tavrını belli etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Rusya Federasyonu'nu (Ukrayna'ya yönelik) haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz'' denildi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.

Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.

Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır.

Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz.

Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir.