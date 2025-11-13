Türkiye şehitlerine ağlarken belediye başkanından tepki çeken paylaşım

Gürcistan'da TSK'ya ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olması Türkiye'yi yasa boğdu. Şehitlerin yasının tutulduğu gün AK Partili belediye başkanının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken havada parçalanan TSK'ya ait C-130 uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken AK Partili belediye başkanının sosyal medyada paylaştığı video tepkilere neden oldu. HALAY VİDEOSU PAYLAŞTI AK Partili Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer şehitlerin olduğu gün katıldığı düğünde halay çekti. Özer halay çektiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabından, "Çiftimizin Düğünlerine Katılarak Nikah Akitlerini Gerçekleştirdik, Bir Ömür Boyu Mutluluklar Dilerim" notuyla paylaştı.