Türkiye şehitlerini uğurladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.



Uzman Çavuş Serkan Dökmeci için memleketi Ankara 'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasiler, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında şehidin oğlu Aytuğ (8) ve yeğeni Berat Dökmeci (8) de ön safta yer aldı. Aytuğ Dökmeci, cenazede babasının kepini taktı.





Cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, top arabasına kondu. Top arabasının geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gözyaşlarını tutamayan şehidin yeğeni Berat Dökmeci'yi başını okşayarak teselli etti. Şehidin annesi Ayfer, 4 yıl önce boşandığı Semiha Ataman ve oğlu Aytuğ Dökmeci, Serkan Dökmeci'nin cenazenin arkasından ağlayarak el salladı. Semiha Ataman'ın da boşandığı şehit Dökmeci'nin kepini taktığı görüldü.



Şehit Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin cenazesi Cebesi Askeri Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.





BATMAN ŞEHİTLERİNE VEDA

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Adem Güven (25), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi ve 3 kardeşiyle nişanlısı, Güven'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Anne Saime Güven, "Seninle gurur duyuyorum. Kardeşin var, onu da göndereceğim Allah izin verirse" diye feryat etti.



Şehit Uzman Onbaşı Adem Güven'in cenazesi, Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesi’nden alınarak, helallik alınması için son kez İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Kuran-ı Kerim okunup, dua edildikten sonra yakınlarından helallik alındı. 2018 Nisan ayında göre başlayan şehit Uzman Onbaşı Güven'in cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde Büyük Cami'ye getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vayuz Selim Kıran, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





Törende şehidin babası Yusuf ile annesi Saime Güven, ablası Fatma Demür, kardeşleri Onurcan ve Büşra Nur Güven ile sözlüsü Nigar Yurtseven güçlükle ayakta durdu. Şehidin 3 kardeşi, Adem Güven'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Nigar Yurtseven de sözlüsünün tabutunu öpüp, sarıldı. Onurcan ile Büşra Nur Güven'in şehit ağabeylerinin tabutunun önündeki fotoğrafına uzun uzun bakması ise yürekleri dağladı.

İki evladınını yanına gelen anne Saime Güven ise şehit oğlunun fotoğrafına bakarak, "Oğlum annem de yavrum bana. Ben ağlamıyorum ki oğlum. Senenli gurur duyuyorum oğlum. Kardeşin var, onu da göndereceğim Allah izin verirse. Gözlerini yerim senin. Pamuk oğlum, güzel oğlum. Kıyafetlerini kardeşin giydi. Sen bu kıyafetlere doymadın oğlum" diyerek ağıt yaktı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Onbaşı Güven'in cenazesi top arabasına kondu. Bir süre top arabasında taşındıktan sonra tekrar cenaze aracına nakledilen Güven'in cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'na götürülerek Garnizon Şehitilği'nde toprağa verildi.

ZONGULDAKLI ŞEHİDİ, BİNLERCE KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Batman'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan (23), Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Turan'ın cenazesi, sabah helallik alınması için köydeki evine getirildi. Anne Nuray (43), Erdemir'de işçi baba Ercan Turan'ın (45) güçlükle ayakta durduğu görüldü. Recep Turan gibi uzman çavuş olan amcasının oğlu İsmail Turan ve Siirt'teki er olarak görev yaptığı askeri birliğinden izne gelen, izinde kardeşiyle buluşmayı planlayan ağabeyi Berat Turan cenaze törenine askeri kıyafetleriyle katıldı. Tabuta sarılan İsmail Turan ve Berat Turan uzun süre ağladı.

Anne Nuray Turan da oğlunun fotoğrafını öperek, "Oğlum senin düğünün mü var? Bu ne kalabalık? Canım oğlum. Doyamadık sana. Sevenin ne çokmuş oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Fenalaşan Nuray Turan'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Şehidin küçük kardeşi Erva Turan (7) da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze köy cami yakınındaki cenaze töreni için hazırlanan futbol sahasına götürüldü.

İZNE GELECEĞİ GÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Recep Turan, şehit düştüğü gün yıllık izin öncesi son mesaisini yaptığı öğrenildi. Bugün izne geleceği köyünde Turan'ın cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Vali Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, Hamdi Uçar, CHP Milletvekili Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve 7 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.