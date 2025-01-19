Türkiye semalarında heyecanlandıran görüntü
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Elazığ’da oluşan mantar bulutu ilgiyle izlendi.
Elazığ’ın Güneykent Mahallesi'nde dev mantar görünümlü bulut görüldü. Bölge sakinlerinin fotoğraflarını çektiği dev mantar görünümlü bulutlar, binaların üzerinde görsel şölen sundu.
İHA
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