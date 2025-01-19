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Türkiye semalarında heyecanlandıran görüntü

Türkiye semalarında heyecanlandıran görüntü
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Elazığ’da oluşan mantar bulutu ilgiyle izlendi.

Elazığ’ın Güneykent Mahallesi'nde dev mantar görünümlü bulut görüldü. Bölge sakinlerinin fotoğraflarını çektiği dev mantar görünümlü bulutlar, binaların üzerinde görsel şölen sundu.

İHA

Etiketler mantar bulutu Elazığ bulut
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