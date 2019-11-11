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  3. 11 Kasım 2019 15:17

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi ! Sınırda şok görüntü !

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı DEAŞ'lı terörist, bugün sınır dışı edildi. Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı, iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi ! Sınırda şok görüntü !
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Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı DEAŞ'lı terörist, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı Türkiye'den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.

Yunanlılar, DEAŞ'lı teröristi yenide"n Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği DEAŞ'lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği terörist, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.

















DHA

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türkiye , yunanistan
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