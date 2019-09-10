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  3. 10 Eylül 2019 19:56

Türkiye sınırında peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Shirak kentinde saat 19.22'de 4.7, saat 19.24'te de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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