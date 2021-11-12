Türkiye son sırada! Hangi ülke ne kadar asgari ücret alıyor?
Yıl sonu yaklaşırken gözler Aralık ayında gerçekleştirilmesi beklenen asgari ücret görüşmelerinde. Peki, hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? İşte ülke ülke son durum...
Türkiye'de 2022 asgari ücret zammının görüşmeleri merakla bekleniyor. Peki, dünyadaki asgari ücret rakamları ne durumda? Avrupa'da asgari ücret ne kadar?
En yüksek ve en düşük asgari ücret hangi ülkelerde?
İşte 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Eurostat verilerine göre Avrupa Kıtası'ndaki bazı ülkelerin Euro cinsinden asgari ücretleri...
Almanya: 1614 Euro
Belçika: 1626 Euro
Çekya: 579 Euro
Estonya: 584 Euro
Fransa: 1555 Euro
Hırvatistan: 563 Euro
Hollanda: 1626 Euro
İrlanda: 1724 Euro
İspanya: 1108 Euro
Letonya: 500 Euro
Litvanya: 642 Euro
Lüksemburg: 2202 Euro
Macaristan: 442 Euro
Malta: 785 Euro
Polonya: 614 Euro
Portekiz: 776 Euro
Romanya: 458 Euro
Slovakya: 623 Euro
Slovenya: 1024 Euro
Yunanistan: 758 Euro
Türkiye: 248 Euro
Bulgaristan : 332 Euro
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