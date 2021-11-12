Türkiye son sırada! Hangi ülke ne kadar asgari ücret alıyor?

Yıl sonu yaklaşırken gözler Aralık ayında gerçekleştirilmesi beklenen asgari ücret görüşmelerinde. Peki, hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? İşte ülke ülke son durum...

Türkiye'de 2022 asgari ücret zammının görüşmeleri merakla bekleniyor. Peki, dünyadaki asgari ücret rakamları ne durumda? Avrupa'da asgari ücret ne kadar?

En yüksek ve en düşük asgari ücret hangi ülkelerde?



İşte 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Eurostat verilerine göre Avrupa Kıtası'ndaki bazı ülkelerin Euro cinsinden asgari ücretleri...

Almanya: 1614 Euro

Belçika: 1626 Euro

Çekya: 579 Euro

Estonya: 584 Euro

Fransa: 1555 Euro

Hırvatistan: 563 Euro

Hollanda: 1626 Euro

İrlanda: 1724 Euro

İspanya: 1108 Euro

Letonya: 500 Euro

Litvanya: 642 Euro

Lüksemburg: 2202 Euro

Macaristan: 442 Euro

Malta: 785 Euro

Polonya: 614 Euro

Portekiz: 776 Euro

Romanya: 458 Euro

Slovakya: 623 Euro

Slovenya: 1024 Euro

Yunanistan: 758 Euro

Türkiye: 248 Euro

Bulgaristan : 332 Euro