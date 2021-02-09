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  3. 09 Şubat 2021 11:35

Türkiye sondaj gemisi alıyor

Türkiye; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü petrol ve doğalgaz sondaj gemisini satın aldı. Norveç'ten gelecek ve TPAO, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü olacak sondaj gemisi için ön anlaşma yapıldı.

Türkiye sondaj gemisi alıyor
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TPAO, Karadeniz’de Sakarya sahasında Tuna-1 kuyusunda, 405 milyar metreküp doğal gazın keşfetti. Tuna-1’in ardından Türkali-1 kuyusunda 75 gün süren sondaj yapıldı. Bu kuyuda, kısa süre önce sondaj tamamlandı, analizler devam ediyor. Sırada, Türkali-2 kuyusu var. Fatih sondaj gemisi, Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Sondajın eli kulağında olduğu belirtiliyor.

 

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